A Sampdoria anunciou esta sexta-feira a contratação de Antonio Candreva.

Em comunicado no site oficial, o emblema italiano informa que o jogador de 33 anos chega por empréstimo do Inter de Milão, com cláusula de compra obrigatória no final da temporada.

Candreva assinou com a Sampdoria até junho de 2024, depois de quatro épocas no Inter.