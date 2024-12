É oficial! Sérgio Conceição é o novo treinador do Milan. O técnico português assinou um contrato de uma época e meia, até 30 de junho de 2026

«O AC Milan anuncia que Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição foi nomeado treinador principal da equipa principal masculino até 30 de junho de 2026», pode ler-se no comunicado oficial do clube.

Poucas horas depois da demissão de Paulo Fonseca, os rossoneri anunciaram a contratação de outro técnico luso. Sérgio Conceição não exercia desde o final da temporada passada, altura em que deixou o FC Porto.

Esta temporada, o Milan encontra-se em oitavo lugar, com 27 pontos, a 14 da líder Atalanta. Na Liga dos Campeões estão em 12.º, com 12. Na Taça vão disputar os «quartos» com a Roma.

O primeiro jogo de Sérgio Conceição está marcado para dia 3 de janeiro, sexta-feira, frente à Juventus onde joga o filho Francisco. A partida é referente às meias-finais da Supertaça italiana e será jogada na Arábia Saudita.

Esta é assim a segunda aventura do português no estrangeiro. Ao longo da carreira treinou o Olhanense, a Académica, o Sp. Braga, o V. Guimarães, o Nantes e o FC Porto.