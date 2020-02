Leonardo Semplici já não é treinador da SPAL, anunciou a formação da liga italiana esta segunda-feira.

O técnico italiano, de 52 anos e que estava no comando técnico do conjunto de Ferrara desde 2014, não resistiu à derrota caseira frente ao Sassuolo, por 2-1, que manteve o emblema transalpino no último lugar da Serie A, a sete pontos da zona de salvação.

Vencedor da segunda liga italiana em 2016/17, época em que a SPAL regressou ao principal escalão, ao fim de 49 anos, Semplici deixa o comando técnico dos biancazzurri ao fim de 219 jogos.

Na próxima jornada, a SPAL visita o terreno do Lecce, precisamente a primeira equipa fora dos lugares de descida.