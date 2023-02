Luca Gotti foi despedido do comando técnico da Spezia, informou o clube esta quinta-feira.



O técnico de 55 anos, que estava no cargo desde o início da presente época, não resistiu a uma série de cinco jogos sem triunfos. O treinador deixa os Aquilotti no 17.º posto da Serie A, um lugar acima da zona de despromoção.



Além da Spezia, Gotti foi adjunto no Cagliari, no Parma, no Bolonha e no Chelsea até se tornar treinador principal. Trabalhou ainda na Udinese antes de se mudar para o emblema da Ligúria.