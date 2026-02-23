OFICIAL: Torino despede Marco Baroni e anuncia novo treinador
Roberto D'Aversa assume o comando da equipa
O Torino anunciou, esta segunda-feira, o despedimento do treinador Marco Baroni. Poucos minutos depois, oficializou o sucessor: Roberto D'Aversa.
Baroni, de 62 anos, não resistiu à derrota de domingo no reduto do Génova (3-0), que aumentou para quatro a série de jogos sem vencer. De resto, nos últimos dez encontros, averbou sete desaires.
Já Roberto D'Aversa, estava sem clube, depois de ter orientado o Empoli na temporada transata.
Na Liga italiana, o Torino ocupa o 15.º lugar, com 27 pontos, mais seis do que a Fiorentina, a primeira equipa em zona de despromoção.
Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026.— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) February 23, 2026
