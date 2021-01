Fabio Liverani já não é treinador do Parma. O clube onde joga o português Bruno Alves confirmou, esta quinta-feira, a saída do técnico italiano de 44 anos.

Liverani orientou o Parma desde o início da época, somando quatro vitórias, seis empates e oito derrotas em 18 jogos oficiais. Deixa o clube no 18.º e antepenúltimo lugar do campeonato, com 12 pontos, em zona de descida e ainda em prova na Taça de Itália, nos oitavos de final.