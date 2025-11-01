OFICIAL: Vitinha fica sem treinador no Génova
Patrick Vieira demitido após um arranque de época sem qualquer vitória no campeonato
Patrick Vieira foi demitido do comando técnico do Génova, informou o emblema «rossoblu», na manhã deste sábado.
O antigo internacional francês, de 49 anos, estava no cargo há cerca de um ano e deixa a equipa no último lugar do campeonato italiano, com apenas três pontos em nove jornadas (três empates e seis derrotas).
O Génova registou apenas duas vitórias esta temporada, ambas na Taça de Itália.
O avançado português Vitinha será, agora, treinado por Roberto Murgita, que foi nomeado técnico interino, com o auxílio de Domenico Criscito, antigo jogador do clube.
Na próxima segunda-feira, o Génova desloca-se ao reduto do Sassuolo, em jogo da 10.ª jornada da Liga italiana.
📝 Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l'allenatore della Prima Squadra.— Genoa CFC (@GenoaCFC) November 1, 2025
La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro… pic.twitter.com/xwUK1E0Fge