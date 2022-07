André Onana e Henrikh Mkhitaryan foram confirmados como reforços do Inter de Milão.



O guarda-redes chega ao vice-campeão de Itália depois de ter terminado vínculo com o Ajax. O internacional pelos Camarões já foi, de resto, anunciado pelos nerazzurri como reforço para a nova época.



Por sua vez, o internacional arménio assina pelo Inter após encerrar a ligação à Roma de José Mourinho. Apesar de a sua chegada ainda não ter sido comunicada oficialmente, o médio ofensivo já surge como novo jogador do Inter na tabela de transferências publicada esta sexta-feira pela Liga italiana de futebol.