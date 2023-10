O Empoli foi ao Artemio Franchi surpreender a Fiorentina, com um triunfo por 2-0 no jogo que encerrou a nona jornada da Serie A, o principal campeonato italiano.

Francesco Caputo inaugurou o marcador num grande lance coletivo do Empoli, aos 21 minutos, com uma jogada desde o guarda-redes Etrit Berisha até à área contrária. Foram onze passes e golo.

Depois da obra de arte que resultou apenas no seu segundo golo no campeonato ao nono jogo, o Empoli fechou as contas do jogo aos 81 minutos, com um golo de Emmanuel Gyasi.

Para o Empoli, que não marcou em sete dos nove jogos na Serie A em 2023/24, marcar é mesmo sinónimo de ganhar, já que o outro jogo em que marcou, venceu: 1-0 à Salernitana, a 27 de setembro. Foi, também, o segundo jogo seguido a pontuar, depois do nulo ante a Udinese.

Se o Empoli somou a segunda vitória na prova para sair da zona de descida e subir ao 17.º lugar, com sete pontos, a Fiorentina sofreu a segunda derrota, mantém os 17 pontos no quarto lugar e vê a Juventus fugir no terceiro lugar, com 20 pontos.

No primeiro de dois jogos do dia, houve empate a um golo no Udinese-Lecce. O lateral João Ferreira foi titular na Udinese e saiu ao intervalo, ainda com 0-0 no marcador. Aos 49 minutos, Florian Thauvin fez o 1-0 para a equipa da casa, de penálti, mas Roberto Piccoli empatou ao minuto 83.

A Udinese desceu ao 18º lugar, em zona de descida, com seis pontos. O Lecce é nono, com 13 pontos.