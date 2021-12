Dybala continua sem renovar contrato e está prestes a entrar para os últimos seis meses de ligação à Juventus. O CEO da Vecchia Signora, Maurizio Arrivabene, criticou a postura dos futebolistas atualmente.



«Sempre fui honesto. Neste momento os jogadores são mais leais aos empresários do que à camisola que vestem», referiu, em entrevista à DANZ antes do jogo frente ao Cagliari.



«O Dybala é o número 1' da Juventus e o De Ligt é um grande defesa. Eles devem fazer o seu trabalho em campo. É fácil dizer que se importam com o clube, mas têm de o provar», acrescentou.



Se o argentino está a meses de terminar contrato, o defesa neerlandês poderá ser transferido no final da época conforma já revelou publicamente o seu empresário, Mino Raiola.