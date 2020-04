O currículo de Paolo Maldini sugere que o título é um lamentável lapso, mas não. É uma frase explicada com argumentos pelo histórico defesa do Milan e da seleção italiana, não sem alguma mágoa.



«Sim, sou o maior perdedor da história. Eu explico. Perdi três finais da Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, três finais da Intercontinental, uma final de um Mundial, uma final de um Europeu, uma meia-final de um Mundial e podia continuar a dar mais exemplos», afirmou Maldini num direto feito com o antigo colega Christian Vieri no instagram.



A humildade de Maldini justifica vénias. Basta lembrar que o antigo atleta conquistou sete campeonatos italianos, cinco Ligas dos Campeões, duas Taças Intercontinentais e um Mundial de Clubes. Coisa pouca.



«Na seleção tive sempre grandes equipas, mas a Itália só foi campeã do mundo em 2006, quando eu já não estava.»



Paolo Maldini recuperou recentemente da infeção por covid-19 e não teve vida fácil no regresso aos treinos.