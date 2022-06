O jogador espanhol Brahim Díaz foi campeão italiano esta temporada ao serviço do Milan, e agora em entrevista ao diário espanhol 'AS' conta está feliz no emblema de Milão e que está focado em crescer como futebolista.

O avançado de 22 anos revela a influência de Zlatan Ibrahimovic tem na sua carreira e que vê o avançado sueco como um pai.

«Tem a idade do meu pai e continua a marcar a diferença. Para mim, tem sido e continua a ser um pai dentro do balneário. Ajudou-me muito. Como digo sempre, fez a minha vida mais fácil. E sim, claro que lhe passo a bola sempre que posso para ele não ficar irritado. É um jogador incrível com grande carisma. Gosta de ganhar e de trabalhar, e é isso que transmite. Torna-se melhor jogador por querer o melhor dos outros», conta Díaz ao diário espanhol.

O internacional espanhol que foi treinado por Pep Guardiola no Man: City e Zidane no Real Madrid destaca a qualidade de ambos e conta que foi um «prazer poder partilhar o balneário com eles».

Brahim Díaz está ligado contratualmente ao Real Madrid, que o emprestou ao Milan até ao fim da temporada 2022/23.