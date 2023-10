Paul Pogba voltou a acusar testosterona na contra-análise que pediu, noticia a generalidade da imprensa desportiva italiana.



O internacional francês foi suspenso preventinamente a 11 de setembro depois de ter acusado positivo para testosterona num controlo antidoping realizado a 20 de agosto, após a vitória da Juventus em casa da Udinese - nem sequer foi utilizado nessa partida.



Esta sexta-feira, na véspera do dérbi de Turim, Massimiliano Allegri já comentou o caso. «Não sabia, mas lamento pelo Paul. Vamos aguardar para o que se segue. Não adianta comentar», referiu, em conferência de imprensa.



A imprensa desportiva italiana refere que Pogba vai responder perante o Tribunal Nacional Antidoping e arrisca ser suspenso dois anos. A suspensão pode aumentar mais dois anos caso fique provado que houve intenção clara por parte do gaulês.



Se Pogba for considerado calma, a Juventus pode avançar para a rescisão de contrato.