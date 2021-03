Depois de ter sido multado no mês passado em 5 mil euros por blasfémia durante um jogo entre a Juventus e o Parma no final de 2020, Gianluigi Buffon viu o castigo ser agravado nesta terça-feira e, após recurso, foi punido com um jogo de suspensão.

Buffon é assim baixa confirmada para o próximo jogo da equipa de Cristiano Ronaldo: o dérbi com o Torino no próximo sábado, 3 de abril.

De referir que este recurso foi apresentado pelo Ministério Público junto do Tribunal Federal de Apelo da Federação Italiana de Futebol, que agravou assim o castigo inicialmente aplicado ao experiente guarda-redes.

Recorde-se que a 22 de dezembro foi aberto um inquérito ao colega de Cristiano Ronaldo devido a declarações dirigidas a Manolo Portanova, médio ofensivo de 20 anos que na altura estava na Vecchia Signora, tendo sido depois transferido para o Genova.

«Porta: interessa-me ver-te correr e estar aí 'dio can' [expressão religiosa que corresponde a 'Deus cão' em tradução literal para português] a sofrer. O resto não me importa um c******», foram as declarações reproduzidas por vários órgãos de comunicação social e nas quais o organismo disciplinar da Federação italiana se suportou para instaurar o referido processo.

Recorde a afirmação de Buffon: