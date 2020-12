O treinador do AC Milan, Stefano Pioli, explicou o golo relâmpago de Rafael Leão na visita do AC Milan ao estádio Mapei, casa do Sassuolo. O jovem avançado português anotou o golo mais rápido da Serie A aos 6,2 segundos (!).



«O golo do Leão? Temos quatro ou cinco situações para o pontapé de saída treinadas e queríamos uma saída forte porque perdemos um pouco isso nos últimos jogos. Os elogios vão para Çalhanoglu, Brahim Díaz e Leão, que fizeram o movimento certo», disse, em declarações à Sky Sport italiana.



O técnico dos rossoneri abordou ainda a ausência de Ibra para elogiar quem tem jogado no seu lugar. «Temos um grupo muito unido. É difícil gerir as ausências, mas quem foi chamado correspondeu muito bem», concluiu.



Ao final de 13 jornadas o AC Milan lidera a Serie A com 31 pontos e ainda não perdeu qualquer encontro.