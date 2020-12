A Juventus foi surpreendida na receção à Fiorentina (0-3) e pode acabar a 14.ª jornada fora dos seis primeiros lugares. No final da partida, Andrea Pirlo criticou a atitude da Vecchia Signora, sobretudo na primeira parte.



«Entrámos no jogo com a atitude errada. Quando fazes isso, acabas por colocar-te numa má situação. Pode acontecer quando os jogadores estão a pensar nas férias. Entrámos no jogo de forma pouco agressiva e não nos podemos dar a esse luxo», referiu, citado pela Sky Italia.



O técnico da Juve lamentou a expulsão de Cuadrado ainda na primeira parte da partida. «Ficámos com dez jogadores, o que tornou ainda mais difícil recuperar. Não há muito a discutir sobre o plano tático», atirou.



«Agora vamos de férias, recuperar energias para começar outra vez com muita ambição», acrescentou.