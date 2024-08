Paulo Fonseca continua sem vencer ao comando do AC Milan. Este sábado, os rossoneri empataram a duas bolas frente à Lazio, na visita ao Olímpico de Roma.



O jogo grande da Serie A deste sábado teve dois portugueses como protagonistas: Nuno Tavares e Rafael Leão. Mas vamos por partes.



O conjunto do técnico português entrou muito bem na partida e colocou-se na frente do marcador aos oito minuts por intermédio de Pavlovic. O 0-1 permaneceu até ao início da segunda parte qunado a formação «laziale» marcou dois golos em quatro minutos e saltou para a frente do marcador.



Nuno Tavares, titular esta noite, serviu Taty Castellanos para um desvio certeiro na pequena área. Pouco depois, o internacional sub-21 português voltou a assistir, desta feita, Boulaye Dia para o 2-1. Fonseca recorreu ao banco de suplentes e lançou Leão, Abraham, Musa e Theo de uma assentada só. As trocas tiveram efeito pouco depois com o avançado português a combinar com Abraham e a estrear-se a marcar nesta edição da Serie A.



O AC Milan segue assim com dois pontos fruto de dois empates e uma derrota em três jogos enquanto a Lazio tem quatro pontos.



No outro jogo que arrancou às 19h45, o Nápoles bateu o Parma com reviravolta na estreia de Romelu Lukaku com a camisola napolitana.



Os Giallo Blu adiantaram-se no Diego Armando Maradona aos 19 minutos graças a um penálti de Bonny. A equipa orientada por Conte pressionou, sobretudo na segunda parte e acabou a jogar com mais um jogador no quarto de hora final. O guarda-redes Zion Suzuki foi expulso por acumulação de cartões amarelos (falta sobre Neres) e com o Parma sem mais substituições para fazer, Enrico Del Prato foi para a baliza.



Neres, Lukaku, Kvaratskhelia, Gio Simeone, enfim, parecia que nenhum deles conseguia ultrapassar «guarda-redes improvisado» do Parma. Depois de um penálti revertido, Lukaku estreou-se a marcar e relançou a partida para o tempo de descontos.



O Parma tentou resistir, mas acabou por sucumbir com um golo Zambo Anguissa, a passe de Neres, aos 90+7!



Nota ainda para o empate entre Bolonha e Empoli e para o triunfo do Lecce ante o Cagliari (1-0).