Está instalada a polémica em Itália. Mais propriamente na ligação Milão-Turim. Ou Milan-Juventus.

No centro de tudo está Donnarumma, o guarda-redes da equipa de Milão, atual segundo classificado da Série A, que termina contrato no final da época e está a ser apontado de forma insistente como possível reforço da Juventus.

E como se a rivalidade entre as duas equipas d o Norte de Itália não fosse já motivo de sobra para agitar as águas, Milan e Juventus estão envolvidas na luta pelo apuramento para a Champions… e defrontam-se no próximo fim de semana.

Ora, perante este cenário, escreve a imprensa italiana que no sábado elementos da maior claque do Milan exigiram reunir com Donnarumma de forma a pressioná-lo para renovar ou, caso não o faça, obriga-lo a garantir que não joga frente à equipa de Cristiano Ronaldo na próxima jornada.

O encontro terá sido tenso e de acordo com o Corriere de la Sera, o guardião saiu mesmo em lágrimas da reunião. De resto, esta não é a primeira vez que os adeptos se revoltam com o guarda-redes nas últimas semanas, depois de já ter sido polémico o final da partida com o Nápoles.

Entretanto, Maldini, diretor desportivo do clube, sem confirmar a situação, já veio a público garantir que é o clube que decide quem joga ou não e quem renova com o clube. Maldini informou ainda que todos os processos de renovação de jogadores estão parados neste momento, de forma a manter os jogadores focados na luta do campeonato.