Rafael Leão explodiu nas últimas duas épocas ao serviço no AC Milan e foi, inclusive, eleito o melhor jogador da Serie A no ano anterior. No entanto, os primeiros tempos do internacional português em Itália não foram fáceis, conforme lembrou Paolo Maldini.



O diretor técnico dos rossoneri recordou os primeiros meses do avançado no clube para destacar a sua evolução. «Leão tem um talento de loucos. Sou apreciador da estética graças ao meu pai [Cesare Maldini] e o Leão é lindo de se ver, é único. Tem tudo para ser um jogador de topo», começou por dizer no podcast «Muschio Selvaggio».



«Estava no banco do Lille e quando cá chegou, disse-lhe que ele jogava para o seu instagram porque colocava vídeos com dribles e jogadas, mas depois acabava a época com dois golos marcados. Ajudámo-lo a mudar essa mentalidade. Alguém com tanto talento tem de trabalhar ainda masi que os outros para explorar todo o talento que tem», acrescentou Maldini.

Certo é que depois de duas épocas em que não chegou aos dez golos, Leão marcou 14 nas últimas duas épocas.