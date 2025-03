Alvo de muitas críticas desde que chegou a Milão, Sérgio Conceição recebeu palavras elogiosas de um dos jogadores. Álex Jiménez, que tem conquistado espaço na equipa principal dos «rossoneri», agradeceu os minutos que Conceição lhe tem proporcionado e até revelou um conselho do treinador português.

«O [Paulo] Fonseca deu-me a confiança de jogar contra o Génova num momento difícil para o clube. Para mim, foi um momento feliz, mas não para o clube, porque tínhamos de vencer. Depois veio Sérgio Conceição e a Supertaça. Íamos jogar contra a Juventus, ele tinha acabado de chegar e colocou-me a titular. Eu nem conseguia acreditar. Como pode colocar-me a mim no onze quando tem todos estes jogadores? [risos]. Ele deu-me confiança imediatamente e agradeço-lhe por isso. Gosto muito dele como treinador, pela forma como trabalha e por quem é. Quando faço as coisas mal, ele diz-me: "És o mais novo e só precisas de ouvir e trabalhar"», disse o jogador espanhol, de 19 anos, aos canais de comunicação do Milan.

A cumprir a segunda temporada no clube, Jiménez fez vários jogos pelos sub-23 no início desta época, mas, entretanto, já somou 16 partidas na equipa principal.