O AC Milan não tem estado no melhor nível esta temporada e o reflexo disso é o nono lugar na Serie A que afasta o clube «rossoneri» das competições europeias na próxima temporada.

Desta feita, Massimo Mauro, antigo jogador italiano, culpou Sérgio Conceição pelo sucedido e apontou duras críticas aos jogadores, sendo o português Rafael Leão um dos visados.

«O AC Milan não encontrou o equilíbrio no início do campeonato e não está a encontrar agora. Se podem continuar a jogar com Leão, Pulisic, Abraham, Reijnders e Fofana? É impossível», disse Mauro, ao programa da Rádio 24 «Tutti Convocati».

«Rafael Leão é maravilhoso quando tem a bola nos pés, mas, quando não tem, parece um rapper a vaguear pelo campo. O AC Milan não pode jogar assim. Até Pulisic, quando os outros têm a bola, tenta ajudar. Reijnders também é um jogador maravilhoso, mas apenas do meio-campo para a frente. Tinha a esperança de que Conceição assumisse a responsabilidade em dizer: "Vocês não podem jogar assim"», concluiu o antigo jogador do Nápoles e da Juventus.