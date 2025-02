Zvonimir Boban, antigo jogador do Milan e comentador da Sky Sports, criticou Sérgio Conceição e Rafael Leão após a derrota do Milan frente ao Feyenoord, por 1-0, no play-off da Liga dos Campeões.

Na sequência exibição dos rossoneri, o ex-jogador afirmou que o internacional português tem tendência a ficar confuso no que toca a questões táticas.

«O Leão é irregular, se lhe perguntarmos demasiadas coisas táticas... ele fica confuso», disse.

Porém, Boban reconheceu o perfil de jogador do português, pois tinha os mesmo hábitos quando era treinado por Fábio Capello e alertou para a injustiça de lhe pedir para defender.

«Se lhe pedimos para defender, perdemo-lo e não é justo fazer isso. Ele corre para trás, cansa-se e depois tem de correr mais oitenta metros. Ele já é irregular, se lhe pedirem para fazer isso também… adeusinho. É um pouco como o que eu fazia com o treinador Capello (risos)», partilhou.

Para o croata, a solução passa por um meio campo mais reforçado: «Com mais um médio. Esta noite pode ter sido assim, mas eu não continuaria assim».