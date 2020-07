O Milan, já apurado para a Liga Europa (entra na segunda pré-eliminatória), garantiu o sexto lugar da Liga italiana, a Serie A, ao golear esta quarta-feira na deslocação à Sampdoria, por 4-1, com o avançado português Rafael Leão a fechar as contas do resultado em tempo de compensação.

No duelo da 37.ª e penúltima jornada, o ex-Sporting assinou o quarto e último tento da equipa de Stefano Pioli aos 90+2’, já depois de Ibrahimovic ter bisado (4m e 58m) e de Çalhanoglu (54m) também ter marcado. Pelo meio, Askildsen reduzira a diferença aos 87 minutos. O jogo ficou ainda marcado por um penálti defendido por Donnarumma a Maroni, aos 78 minutos, com o 0-3 no marcador.

Com este resultado, o Milan chega aos 63 pontos e garante matematicamente o sexto posto, uma vez que o Nápoles é sétimo com 59 pontos: os napolitanos foram derrotados pelo Inter na terça-feira (2-0).

Permanência até ao fim

A precisar de uma vitória em Udine e de um deslize do Génova, as coisas correram bem ao Lecce na luta pela permanência: vitória por 2-1 ante a Udinese, com golos de Mancosu (40m) e Lapadula (81m). Samir marcou para os locais (36m). Ao mesmo tempo, o Génova foi goleado por 5-0 na deslocação ao Sassuolo e perdeu a oportunidade de festejar a manutenção. A goleada do Sassuolo foi construída com golos de Traoré (26m), Berardi (40m), Caputo (66m e 77m) e Raspadori (74m).

O Génova, apesar do desaire, mantém-se em zona de salvação, no 17.º lugar, com 36 pontos, mas tem agora a Lecce mais próxima, no 18.º lugar, com 35 pontos. Na última ronda, há um Génova-Verona e um Lecce-Parma.

No outro dos cinco jogos da tarde, o Verona, com Miguel Veloso em campo nos 90 minutos, recebeu e venceu a SPAL, por 3-0.