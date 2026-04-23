Rafael Leão reage a acusações sobre escândalo sexual: «Não cometi qualquer crime»
Internacional português refere que está inocente de caso de prostituição que abalou Itália
Internacional português refere que está inocente de caso de prostituição que abalou Itália
Rafael Leão reagiu, através do Instagram, às acusações que o apontavam como parte do grupo de jogadores acusados de estarem envolvidos no escândalo sexual em Itália.
Num storie publicado na rede social, o extremo do AC Milan e da Seleção Nacional refere que «não está relacionado» com o caso e alerta para a possibilidade de avançar com uma acusação judicial para quem «divulgar notícias falsas».
«Nos últimos dias, o meu nome - bem como o de outros futebolistas - tem aparecido em sites, redes sociais e jornais em referência a uma investigação do Ministério Público de Milão. Quero esclarecer de forma direta que sou totalmente alheio aos factos da investigação. Não estou envolvido e não cometi qualquer crime. Peço a todos que evitem associar o meu nome a esta situação de forma arbitrária ou superficial, sem atenção à verdade e sem respeito pela vida privada. Antes de sermos futebolistas, somos pessoas com uma família e uma reputação. Por isso, já dei mandato ao meu advogado para me defender em todas as instâncias contra quem continuar a divulgar notícias falsas ou lesivas da minha reputação», pode ler-se.
O escândalo, recorde-se, envolve uma rede de prostituição sediada em Cinisello Balsamo, perto de Milão, que entretanto já foi desmantelada. De acordo com a imprensa italiana, a organização tinha vários jogadores como clientes, onde oferecia pacotes com «tudo incluído», compostos por entradas em bares, discotecas, hotéis de luxo e serviços de prostituição.
Além do internacional português, a imprensa italiana menciona o nome de Nuno Tavares, Danny Motta, Carlos Augusto, Petagna, Vicario, Skriniar, Ruggeri, Ranocchia, Arthur Melo, Daniel Maldini, Huijsen, Hakimi, Giroud, Bastoni, Scamacca, Ricci, Pinamonti, Bisseck e Calafiori como jogadores envolvidos na polémica.
Por outro lado, importa recordar que até ao momento nenhum destes atletas foi acusado de qualquer crime.