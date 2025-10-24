O Milan não foi esta sexta-feira além de um empate (2-2) em casa frente ao Pisa. Rafael Leão, que está em grande forma, voltou a marcar, mas não chegou para vencer o último classificado, que somava quatro jogos sem seguidos sem fazer golos.

Foi logo aos sete minutos que Rafael Leão recebeu a bola ainda longe da baliza, sobre a esquerda do ataque, fletiu para o centro e atirou forte, para um grande golo.

O Milan entrava no jogo a ganhar e parecia ter tudo para conseguir uma vitória tranquila, mas na segunda parte tudo mudou. Uma grande penalidade permitiu a Juan Cuadrado fazer o empate para o Pisa, aos 60 minutos.

A partir daí o Milan teve a pressa que lhe faltou antes e Rafael Leão voltou a ficar muito perto do golo: isolado por Nkunku, o português atirou à barra. Logo a seguir, inverteram-se os papeis: Leão assistiu e Nkunku quase marcou, em mais uma grande oportunidade de golo.

Até que aos 86 minuts, Nzola aproveitou uma distração enorme da defesa do Milan para colocar o Pisa a ganhar em San Siro. O que foi um enorme balde de água fria.

O jogo, porém, ainda não tinha terminado e, já nos descontos, um remate do meio da rua, e totalmente inesperado, de Athekame fez o 2-2 final.

Antes do último apito do árbitro, de resto, Saelemaekers desperdiçou uma enorme ocasião de golo e o resultado não se alterou mais.

Com este empate, o Milan continua na liderança, mas pode acabar a jornada atrás do Inter Milão, do Nápoles e da Roma.