Nicolò Zaniolo está no centro de uma polémica em Itália, com pormenores rocambulescos.

Após um primeiro comunicado da Roma (clube onde Zaniolo jogou, mas saiu em litígio), o clube divulgou outro ao final da tarde desta terça-feira em que faz acusações graves ao jogador italiano.

Durante um jogo entre juniores da Roma e da Fiorentina, clube atual do jogador (por empréstimo do Galatasaray), nesta segunda-feira, Zaniolo interpelou jogadores jovens da Roma enquanto estava embriagado. Urinou no balneário destinado à equipa forasteira e agrediu dois jogadores jovens que precisaram de cuidados médicos.

«Na noite de 26 de maio, após o jogo das meias-finais dos juniores entre a Fiorentina e a AS Roma, no Viola Park, Nicolò Zaniolo (equipa principal da Fiorentina) entrou ilegalmente na zona dos balneários da Roma acompanhado por um colega, apesar de não estar acreditado. Segundo testemunhas, Zaniolo estava visivelmente embriagado. Urinou nas instalações da Roma, provocou os jogadores e, sem troca de palavras, agrediu fisicamente Mattia Almaviva e empurrou violentamente Marco Litti contra um banco», diz a Roma, em comunicado.

«Litti tinha sido recentemente submetido a uma cirurgia ao ombro. Ambos os jogadores tiveram de ser hospitalizados: Almaviva recebeu um prognóstico de recuperação de 10 dias, Litti de 21 dias. A AS Roma apoia firmemente os seus jovens jogadores e está chocada com o comportamento violento e injustificável testemunhado no Viola Park. Confiamos que as instituições actuarão de forma decisiva para garantir a responsabilização e proteger os valores do futebol italiano», terminam.

O próprio jogador já emitiu um pedido de desculpas mas insistiu que não houve violência física. A imprensa italiana diz que a FIGC, a federação de futebol italiana, já abriu um inquérito ao sucedido.

A relação de Zaniolo com a Roma tem sido extremamente tensa desde que ele exigiu uma transferência em janeiro de 2023, transferindo-se para o Galatasaray. O jogador foi emprestado ao Aston Villa, à Atalanta e à Fiorentina, mas nenhum clube quis concretizar uma transferência definitiva.