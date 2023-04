Lina Souloukou é a nova CEO da Roma, informou o clube.



A grega, de 40 anos, sucede a Pietro Berardi, despedido do cargo na última segunda-feira depois de divergências sobre a gestão do clube.



Formada em Direito desportivo, Lina Souloukou foi CEO do Olympiakos entre 2018 e 2022.



«Quero expressar a minha gratidao à família Friedkin pela oportunidade que me deu. Tive a possibilidade de perceber o espírito e a ambição do clube. Estou honrada pela oportunidade e ansiosa pelo desafio que a Roma me vai oferecer», referiu a dirigente que tem mais de 15 anos de experiência em clubes.