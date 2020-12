Paulo Fonseca esteve a vencer, mas acabou derrotado: na visita a Bérgamo, a Roma perdeu com a Atalanta por 4-1, em jogo da 13.ª jornada da Serie A.

Edin Dzeko deu vantagem aos romanos logo aos três minutos, mas Gasperini lançou Josip Ilicic ao intervalo e o esloveno mudou o jogo. Aos 59 minutos, assistiu Zapata para o 1-1, e a 20 minutos dos 20 fez o passe decisivo para Gosens consumar a reviravolta.

Dois minutos desse tento de Gosens, Muriel fez o 3-1 e a cinco dos 90, Ilicic brilhou mais uma vez ao fazer o 4-1 final.

Com este resultado, a Roma segue no quarto lugar do campeonato, mas pode ser ultrapassado pelo Nápoles. Em sétimo e com menos três pontos segue a Atalanta.