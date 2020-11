A Roma subiu ao terceiro lugar da Serie A depois de triunfar em Génova por 3-1, numa partida referente à sétima jornada.



A grande figura da equipa de Paulo Fonseca foi Henrikh Mkhitaryan que anotou um hat-trick. O primeiro golo do internacional arménio foi marcado de cabeça na sequência de um canto de Veretout nos descontos da primeira parte. Depois de Pjaca ter igualado para o conjunto de Maran, o ex-Arsenal recolocou os giallorossi em vantagem com um desvio oportuno na área.



Mkhitaryan marcou o terceiro golo com um «vólei» perfeito no coração da área, garantindo assim, o triunfo dos romanos.



Além do tropeção da Juventus com a Lazio, a Roma beneficiou do empate entre Atalanta e Inter de Milão para subir ao terceiro posto do campeonato italiano. Lautaro Martínez deixou os vice-campeões italianos na frente do marcador aos 58 minutos, mas a formação de Gasperini igualou aos 79 minutos por Miranchuk.



Nota ainda para o nulo entre Torino e Crotone.