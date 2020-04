Daniel Maldini, filho de Paolo e neto de Cesare, duas figuras históricas do AC Milan, admitiu que tem como ídolo Ronaldinho, mas que atualmente se revê no português João Félix.



«O meu ídolo além do meu pai? Ronaldinho. Neste momento revejo-me no João Félix», começou por dizer, numa sessão de perguntas promovida nas redes sociais dos rossoneri.



O italiano de 18 anos revelou ainda que já não tem sintomas de Covid-19 depois de ter testado positivo há mais de uma semana.



O avançado sublinhou ainda que tem uma boa relação com Ibrahimovic. «Ele dá-me vários conselhos dentro e fora do campo.»



Rafael Leão é um dos jogadores a quem Daniel Maldini é mais chegado. «Mantenho boa relação com todos, mas relaciono-me mais com o Rafael Leão, Castillejo e Çalhanoglu», referiu.