O presidente da Juventus, Andrea Agnelli, considerou que a contratação de Cristiano Ronaldo permitiu ao clube aumentar a sua dimensão não só desportivamente. «Com Ronaldo conseguimos pela primeira vez juntar o rendimento desportivo ao económico. Ele aumenta a nossa dimensão dentro e fora de campo. Não tarda seremos o quarto clube com mais seguidores nas redes sociais a nível mundial», disse o dirigente da Vecchia Signora numa entrevista à radio24.



Sarri chegou esta temporada à Vecchia Signora, sucedendo a Allegri. Pese embora o emblema de Turim lidere a Serie A, o ex-técnico do Chelsea tem sido criticado. Agnelli defendeu o treinador de 61 anos, mas não descartou a possibilidade de contratar Guardiola. «Seria uma heresia dizer que não penso em Guardiola. Mas estamos felizes com Sarri. Superámos a fase de grupos da Liga dos Campeões no primeiro lugar e estamos na liderança da Serie A. Começámos um projeto de três anos e a força das nossas ideias é avaliada à medida que o tempo passa. Queríamos Sarri e temos Sarri», referiu.



A Juventus joga esta quarta-feira em Lyon, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.