A Juventus venceu este domingo a Fiorentina por 3-0, em jogo da 22.ª jornada da Série A. Cristiano Ronaldo foi o autor de dois dos golos da Juventus, num encontro em que bateu um recorde e em que marcou o seu 50.º tento com a camisola da Vecchia Signora.

Aos 20 minutos, a Fiorentina esteve perto do golo, com um remate de calcanhar de Chiesa, a que Szczesny respondeu com uma enorme defesa.

Mas haveria de ser a Juve a única a fazer mexer o marcador. Cristiano Ronaldo abriu a contagem aos 40 minutos, depois de o árbitro ter assinalado grande penalidade por mão de Pezzella, na área.

Com este golo, Ronaldo igualou o recorde de Trezeguet, de 2005, que era o jogador da Juventus que tinha conseguido marcar durante mais jornadas seguidas: nove.

Aos 80 minutos, novamente de grande penalidade, Cristiano Ronaldo voltou a marcar e, mais uma vez, um tento com um simbolismo especial, já que foi o 50.º com a camisola da Juventus.

Já nos descontos, De Ligt fechou a contagem em 3-0 com um golo de cabeça na sequência de um canto.

Com mais esta vitória, a Juventus destaca-se na liderança com 54 pontos, mais seis do que o Inter de Milão, que ainda este domingo joga em casa da Udinese, e mais oito do que a Lazio, que recebe a Spal e conta ainda outro jogo em atraso.

Resultados e classificações da Série A