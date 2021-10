Patric Evra considera que Cristiano Ronaldo decidiu deixar a Juventus pelo facto de se estar a tornar no «bode expiatório» para os maus resultados. O ex-futebolista e colega do português defendeu ainda que este recebeu críticas «ridículas e um pouco hipócritas» durante o período em que jogou na Serie A.



«Cristiano [Ronaldo] precisa de amor e respeito. Ele entendeu que em Turim estava a tornar-se o bode expiatório para os resultados insatisfatórios da Juventus», referiu, em declarações ao «La Repubblica».



«Muitos esquecem-se que ganhar a Serie A é um desafio todos os anos. Se perguntarem a Agnelli, o objetivo da Juventus todos os anos é sempre vencer o campeonato, não a Champions», acrescentou.



De seguida, o antigo internacional francês argumentou que a Vecchia Signora não soube lidar com Cristiano Ronaldo e que este teve «medo» de ser «o primeiro culpado dos insucessos».



«Em Itália as críticas feita a Ronaldo foram ridículas e um pouco hipócritas. Depois as palavras de Allegri, na conferência de imprensa, quando disse que o Cristiano não iria jogar todos os jogos também tiveram o seu peso. Não há necessidade de dizer certas coisas em pública, podes dizê-las em privado. O Cristiano sente as coisas e fica afetado com elas. Resumindo: Ronaldo tinha medo de ser considerado o primeiro culpado dos incessos. Além disso, o United é o único amor verdadeiro de Cristiano», sustentou.



Evra concluiu o raciocínio, afirmando que o craque português encontrou «respeito e amor» em Old Trafford e que este «nem pensou duas vezes assim que teve oportunidade de voltar». «A Juventus deveria ter entendido que Cristiano exige amor e respeito. Quando recebe isso, ele dá a vida por ti», finalizou.