Cristiano Ronaldo anotou o primeiro hat-trick na Serie A e assinou uma exibição perfeita contra o Cagliari. Segundo os dados do Sofa Score através das estatísticas da Opta, o internacional português marcou três golos em quatro disparos à baliza (somou oito no total), fez dois passes chave, venceu 70 por cento dos duelos disputados e completou todos os dribles tentados (cinco em cinco).



A somar a todos estes dados, o avançado da Juventus assistiu ainda Higuaín para o outro golo da Vecchia Signora. Um arranque de ano em cheio para CR7, portanto.



Com este hat-trick, Ronaldo tornou-se no segundo jogador a conseguir marcar três golos num jogo nos campeonatos inglês, espanhol e italiano, igualando o feito de Alexis Sánchez.



Os números da exibição de Ronaldo: