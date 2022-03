As comparações entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são inevitáveis. Várias figuras do futebol mundial teimam em revelar a sua preferência entre o português e o argentino. Desta foi foi o antigo futebolista italiano, Paolo Di Canio.



Segundo o ex-jogador, que fez carreira em clubes como Lazio, Nápoles, Juventus, AC Milan e West Ham, entre outros, explicou o motivo pelo qual prefere o jogador do Man. United ao do PSG.



«Messi deixou o relvado a coçar a cabeça e sem emoções. Prefiro Cristiano Ronaldo. Querem que fique no banco contra o City? Então vou a Portugal, volto e faço um hat-trick. Prefiro um humano com alma do que um extraterrestre sem emoções. Messi mostrou as limitações da sua personalidade. É claro que ele pode ser assobiado. Milhares de adeptos esperavam por ele, sonhavam com ele, mas o seu comportamento não tem sido correto», começou por dizer, em declarações à Sky italiana.



Di Canio deixou ainda críticas a Neymar. «Neymar é ainda pior. Não tem feito nada de especial e no mês passado disse que queria ir para a MLS para ter três meses de férias. Quer dizer, que tenha respeito, deve ter algum problema», concluiu o ex-goleador transalpino.