Guido Fienga, CEO da Roma, garantiu esta sexta-feira a continuidade do treinador português Paulo Fonseca, numa altura em que existe muita especulação na imprensa italiana sobre a permanência do técnico. O dirigente falou em conferência de imprensa, durante a apresentação do reforço Pedro Rodriguez.

«Paulo Fonseca não é nem nunca foi um tema de discussão em cima da mesa neste clube. Fonseca é o nosso treinador, que deu início a um projeto na época passada, projeto esse que previa a construção de uma equipa jovem com um treinador jovem, mas já com muitas qualidades e que tinha de interiorizar todas as caraterísticas do nosso campeonato», referiu.

«Esta época, vamos dar continuidade a esse projeto, mas com mais um ano de experiência. Não entendemos porque é que já começaram com este tipo de especulação. Estes comentários são altamente desrespeituosos.»