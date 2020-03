Depois de Daniele Rugani, já há outro jogador italiano infetado com Covid-19: Manolo Gabbiadini. Quem o comunicou foi a Sampdoria, clube no qual o avançado de 28 anos joga.

Na nota publicada, o emblema italiano informou que o internacional italiano tem alguma febre, mas está bem, e que o clube já ativou todos os procedimentos de isolamento exigidos por lei.

«Também testei positivo por coronavírus. Quero agradecer a todos as mensagens que já me chegaram e dizer que estou bem, não se preocupem. Siga todas as regras, fique em casa que tudo vai resolver-se», escreveu Gabiadinni nas redes sociais.

Recorde-se que Rugani é o outro internacional italiano infetado como novo coronavírus. O central da Juventus está de quarentena desde quarta-feira.