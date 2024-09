Desde Itália chega mais um exemplo da influência de Viktor Gyökeres. Depois da vitória sofrida da Sampdoria sobre o Génova, na passada quarta-feira à noite, quatro dos atletas vencedores festejaram com a emblemática 'máscara' do avançado do Sporting para as câmaras fotográficas.

O jogo foi de 'loucos'. O Génova, da Serie A, recebeu o vizinho rival que agora disputa a Serie B, para a Taça de Itália. Depois de um primeiro golo dos genoveses, de Pinamonti, a Sampdoria empatou já aos 83 minutos, por Borini.

Nas grandes penalidades, e mesmo com um expulso, a equipa visitante ganhou por 6-5 e festejou uma vitória sofrida.

Alessandro Pio Riccio, Fabio Depaoli, Gennaro Tutino e Bartosz Bereszynski, da Sampdoria, festejaram de uma forma cada vez mais habitual não só em Portugal, como noutras partes do mundo.