A Sampdoria venceu no Ennio Tardini o Parma por 2-0, no fecho da 19.ª jornada da Serie A.



Com Adrien Silva em campo até aos 82 minutos, o conjunto orientado por Ranieri marcou aos 25 minutos por intermédio de Yoshida. Volvidos nove minutos, Baldé aproveitou um passe de Ramírez para ampliar a vantagem dos genoveses na partida.



Bruno Alves não fez parte das opções do técnico Roberto D'Aversa.



Esta derrota deixa o Parma no penúltimo lugar com 13 pontos, a um do Torino, a primeira equipa fora da zona de descida. Por seu turno, a Sampdoria subiu ao décimo lugar com 26 pontos.