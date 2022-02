Jovane transferiu-se do Sporting para a Lazio no último dia do mercado de janeiro. Esta sexta-feira, na primeira conferência de imprensa após o fim do período de transferências, Maurizio Sarri admitiu conhecer muito pouco do extremo.



«Conheço muito pouco do Jovane, mas há uma pessoa do meu staff que já o seguia. Neste momento o rapaz [Jovane] tem de recuperar do ponto de vista físico. É um jogador explosivo e com boa resistência, vamos ver o que pode dar à equipa», referiu o técnico, em conferência de imprensa.



Na última quinta-feira, os adeptos «laziale» manifestaram-se contra a contratação de Jovane e de Kamenovic junto ao centro de treinos em Formello. Além disso, a imprensa italiana escreveu que Sarri não deu aval à contratação do jogador ao Sporting. Ainda assim, o treinador de 63 anos frisou que não tem qualquer problema com o presidente da Lazio, Claudio Lotito.



«A minha relação com o presidente é muito direta. Não há qualquer problema entre nós», sublinhou.



A Lazio, adversária do FC Porto no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, joga em Florença contra a Fiorentina, às 19h45, deste sábado.