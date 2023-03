Quatro vitórias depois, o AC Milan voltou a perder. Sem o castigado Rafael Leão, o campeão italiano caiu no Artemio Franchi, em Florença, por 2-1.



A Fiorentina entrou muito bem no encontro e esteve pertíssimo de marcar aos 13 minutos por Bonaventura, mas Maignan defendeu. Pouco depois foi a vez de Kalulu substituir o guarda-redes francês e evitar o 1-0.



Refira-se que o jogo ficou marcado pela homenagem a Davide Astori, antigo jogador das duas equipas que faleceu durante um estágio da Fiore em 2018.

Os rossoneri equilibram a contenda depois e o jogo chegou ao intervalo sem golos. A formação viola acabou por abrir o marcador aos 49 minutos por Nico González, de grande penalidade.



De orgulho ferido, o AC Milan esteve perto de igualar a partida não fosse Terracciano ter travado os remates de Giroud e de Theo Hernández. Pioli deu maior poder de fogo ao ataque com as entradas de Origi e Ibrahimovic, mas as dificuldades ofensivas do campeão continuaram.



Acabou por ser a Fiorentina a marcar novamente aos 87 minutos pelo ex-Benfica Luka Jovic, que tinha entrado seis minutos antes. Depois de ter visto Maignan negar-lhe o golo, o internacional sérvio não desperdiçou o cruzamento de Dodô da direita e cabeceou para o 2-0.



O melhor que o AC Milan conseguiu foi reduzir num belo golo de Theo Hernández na compensação. Os rossoneri falharam assim o segundo lugar isolado e estão em quarto lugar - podem ser ultrapassados por Inter e alcançados pela Roma. Por sua vez, a Fiorentina é 12.ª colocada com 31 pontos.

Mais longe da luta pelo top-4 está a Atalanta que esta tarde não desatou o nulo na receção à Udinese de Beto.