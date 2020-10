A Juventus empatou este sábado no terreno do Crotone, a uma bola, em jogo da quarta jornada da Serie A italiana.

Sem Cristiano Ronaldo, os bianconeri viram-se em desvantagem desde cedo: aos 12 minutos, Simy, de penálti, fez o 1-0 para a equipa da casa.

Não durou muito, no entanto, vantagem do Crotone: aos 21 minutos, o estreante Chiesa assistiu do lado direito Morata, que fez o empate e estreou-se a marcar neste seu regresso à Juve.

Chiesa esteve em destaque na primeira parte e voltou a estar na segunda, mas pelas piores razões, já que foi expulso e deixou a formação de Andrea Pirlo reduzida a dez unidades para a última meia-hora.

Com este resultado, a Juventus está agora no quarto lugar, com oito pontos, e a quatro do líder Milan. Já o Crotone soma o primeiro ponto na prova.