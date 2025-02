A derrota de quarta-feira em Roterdão, em jogo da Liga dos Campeões (1-0) lançou algumas dúvidas sobre o futuro de Sérgio Conceição no Milan, alimentadas pela imprensa italiana.

No entanto, fonte próximo do treinador garantiu ao Maisfutebol que, já esta sexta-feira, o treinador português esteve reunido com Ibrahimovic e o diretor geral Geoffrey Moncada, tendo recebido o apoio de ambos.

Os dois dirigentes do Milan mostraram a Sérgio Conceição que continuam a confiar nele, até porque bem vistas as coisas o trabalho é positivo: o Milan, desde que chegou o português, ganhou a Supertaça Italiana, apurou-se para as meias-finais da Taça de Itália e tem recuperado na Liga Italiana: neste período, o Milan é o segundo clube com mais pontos (11), ao lado de Fiorentina, Juventus e Inter Milão, e apenas atrás do Nápoles (14 pontos).