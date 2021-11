A Atalanta goleou o Spezia este sábado, por 5-2, e somou a segunda vitória seguida na Serie A.

A formação de Gasperini até começou a perder, após o golo de M'bala Nzola logo aos 11 minutos. Só que Mario Pasalic reestabeleceu a igualdade pouco depois.

Ainda no primeiro tempo, o jogo começou a assumir contornos de goleada. Zapata colocou a Atalanta em vantagem na cobrança de uma grande penalidade aos 38 e, três minutos depois, o croata Pasalic bisou.

Os golos, na segunda parte, surgiram já na reta final. Luis Muriel, pouco depois de ter entrado em campo, apontou o quarto da turma de Bergamo, aos 83 minutos. Em cima do último minuto da partida, foi o ucraniano Roman Malinovskyi a colocar a bola no fundo das redes do Spezia.

M'bala Nzola viria a apontar o 5-2 final já em tempo de compensação.

A Atalanta segue no quarto lugar da Liga italiana. Já o Spezia, é 16.º classificado.