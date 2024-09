O Inter de Milão bateu a Udinese fora de casa, por 2-3, na tarde deste sábado, em jogo da sexta jornada da Serie A italiana.

O jogo começou bem com um golo de Frattesi, logo aos 44 segundos de jogo. O internacional italiano recebeu um grande passe em desmarcação de Darmian, do lado direito, e não falhou na cara do guarda-redes.

Aos 35m, a equipa da casa empatou por intermédio de Kabasele, de cabeceamento. Ainda antes do intervalo, o capitão do Inter Lautaro Martínez pôs os neroazzurri de novo na frente ao responder bem a um cruzamento de Dimarco.

O mesmo Lautaro bisou na partida aos 47 minutos, a abrir a segunda parte, com um belo movimento de contra-ataque. Thuram recebeu, deu ao argentino e este rematou colocado à entrada da área. A Udinese ainda pôs a dúvida no marcador com o 2-3 de Lorenzo Lucca, numa bela iniciativa individual.

Assim, o Inter de Milão soma mais três pontos e fica na terceira posição, com os mesmos 11 pontos de Torino e AC Milan. Já a Udinese é ultrapassada e fica em quinto, com dez pontos.