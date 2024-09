Nesta sexta-feira, disputaram-se dois jogos da Serie A italiana. O mais interessante decorreu na bela cidade de Verona, no norte de Itália, entre o Hellas e o Torino. O encontro terminou com uma vitória dos visitantes, por 2-3.

Dani Silva, médio português, e Casper Tengstedt, avançado emprestado pelo Benfica, foram titulares pela formação da casa. O dinamarquês, que tem tido um bom início de época, ficou em branco desta vez.

Houve muita ação na primeira parte, com o Torino a adiantar-se por Sanabria (10'), Kastanos empata dois minutos depois, e Pawel Dawidowicz, ex-Benfica, acabou expulso aos 21'. Sanabria falhou o penálti originado pela falta do polaco e Duván Zapata, aos 33', fez o 1-2.

O Torino fez o 1-3 por intermédio de Che Adams e o Hellas reduziu já nos descontos, com assinatura de Mosquera. O Verona fica em nono lugar, com seis pontos, e o Torino sobe provisoriamente ao primeiro lugar, com onze.

No outro jogo da noite, o Empoli ganhou em casa do Cagliari, com uma exibição segura, por 0-2. Os golos foram marcados por Colombo e Esposito. O Empoli soma nove pontos e ascende ao quarto lugar, enquanto que o Cagliari tem apenas dois, na zona de despromoção.