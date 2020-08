O Génova garantiu este domingo a permanência na Serie A, ao vencer na receção ao Hellas Verona, por 3-0.

A equipa de Davide Nicola construiu o triunfo ainda na primeira parte: Sanabria marcou aos 13 e aos 25 minutos, Cristian Romero fez o 3-0 final a um minuto do intervalo.

Do lado do Hellas Verona, Miguel Veloso foi titular e cumpriu os 90 minutos.

Quem não teve a mesma sorte foi o Lecce, que perdeu em casa com o Parma, por 4-3, e viu assim confirmada a descida de divisão.

Do lado do Parma, Bruno Alves foi titular. A equipa do defesa português adiantou-se no marcador aos 11 minutos, fruto de um autogolo de Lucioni. Caprari fez o 2-0 aos 24 minutos, mas a formação da casa empatou ainda antes do intervalo, por Barak (40m) e Meccariello (45m).

No segundo tempo, Cornelius (52m) e Inglese (67m) voltaram a dar vantagem ao Parma, que ainda viu a vitória ameaçado aos 69 minuto, quando Lapadula reduziu para 4-3.

Nos outros jogos do último dia da época na Serie A, a Fiorentina bateu a SPAL por 3-1, a Udinese venceu o Sassuolo por 1-0 e Bolonha e Torino empataram a uma bola.