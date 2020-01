E num dos jogos mais aguardados da jornada 19 da Serie A, houve empate (1-1) entre o líder Inter de Milão e a Atalanta, quinta classificada.

Em igualdade pontual com a Juventus à partida para este jogo, o Inter entrou forte e adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, num golo construído pela dupla do costume: Lukaku assistiu Lautaro Martínez e o avançado argentino fez o 1-0.

Só que a Atalanta não desistiu e chegou à igualdade a 15 minutos do fim, por intermédio de Robin Gosens. A dois minutos dos 90, o conjunto de Bérgamo ainda dispôs de uma soberana ocasião para completar a reviravolta, mas Handanovic vestiu a pele de herói e defendeu o penálti de Muriel.

Com este resultado, o Inter assume à condição a liderança isolada da tabela classificativa, com mais um ponto do que a Juventus (que defronta a Roma este domingo), mas também mais um jogo.

