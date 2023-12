A Juventus falhou esta sexta-feira o «assalto» à liderança da Serie A, ao empatar em casa do Génova (1-1), em jogo da 16.ª jornada da Bundesliga.

A jogar fora, os bianconeri até foram os primeiros a marcar, ainda antes da meia-hora (28m), com um golo de penálti de Federico Chiesa.

No entanto, no início da segunda parte, e com um golo espetacular, a formação visitada chegou à igualdade: foi Albert Gudmundsson a marcar, servido por Ekuban.

Com este resultado, a Juventus desperdiça a hipótese de pressionar o Inter de Milão e passar para a liderança, à condição, do campeonato italiano: fica, sim, a um ponto do líder, e com mais um jogo. O Génova é 14.º, com 16 pontos.