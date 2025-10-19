Serie A: Juventus perde em Como e continua sem «Paz»
É o sexto jogo sem vencer para a equipa de Francisco Conceição e João Mário
A Juventus de Igor Tudor está em crise. Após cinco empates consecutivos em todas as competições, a equipa de Turim perdeu pela primeira vez na Serie A neste domingo, por 2-0, no terreno do Como.
Perante a equipa sensação de Cesc Fàbregas, treinador da equipa do Norte de Itália, a Juventus sofreu logo a abrir a partida. Nico Paz cruzou bem e Kempf, defesa alemão possante, rematou para o 1-0.
Já na segunda parte, quando a Juventus tentava reagir, foi o mesmo Nico Paz que marcou um golaço, a finalizar um contra-ataque rápido. O argentino de 21 anos soma quatro golos e quatro assistências em oito jogos esta temporada... e começa a pedir outros voos.
Nico Paz faz parecer fácil 🤷♂️#sporttvportugal #SERIEAnasporttv #SerieA #Como #Juventus #placardit pic.twitter.com/BZ88pl9wfl— sport tv (@sporttvportugal) October 19, 2025
Francisco Conceição foi titular pela Juventus, enquanto João Mário jogou os sete minutos finais. À sétima jornada, o Como é quinto classificado com 12 pontos, os mesmos da Juventus, que perde no confronto direto e é sexta.